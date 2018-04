Formaggio in Villa Farsetti: mostra mercato, degustazioni, salumi, musica e dj set

Formaggio in Villa cambia sede e va nella grande villa settecentesca di Santa Maria di Sala, Villa Farsetti. Colonne antiche, pavimenti originali in terrazzo veneziano, soffitti e rivestimenti parietali dipinti con motivi floreali di gusto romano sono la coreografia della 8° rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, salumi e prodotti per la cucina di qualità da tutta Italia. L'appuntamento dal 28 aprile all'1 maggio 2018.

Il mercato e le iniziative

Il 28 aprile Villa Farsetti apre i cancelli e le porte dei saloni a produttori, selezionatori, distributori, operatori del settore, giornalisti e a un vasto numero di appassionati, i foodies. Nel teatro della Villa il salone dell'alta salumeria presenta le migliori specialità norcine italiane.

La festa

Dalle 19 musica live, l'evento si trasformerà in festa. Dall’aperitivo fino alla mezzanotte, nel parco della villa un’elegante tensostruttura segna il percorso di Cheese bar, Bistrot e Wine bar che propongono piatti dedicati al formaggio, vini e birre artigianali. Gruppi live e dj set si alternano con sonorità musicali soul, jazz internazionale, bossa, rock ‘n’ roll e brani italiani vintage.

Gli orari