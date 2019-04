Francesco De Carlo live al teatro a L'Avogaria

Si ride di gusto grazie a una comicità spietata e dissacrante, senza censure e peli sulla lingua. È giunto al settimo appuntamento la stagione di Stand Up Comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa). Scomoda e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, è una comicità trasgressiva dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. La rassegna, a cura di Nicolò Falcone, porta in laguna i comici di punta nel panorama nazionale e darà agli esordienti la possibilità di provare un palco davanti a un nutrito pubblico di intenditori.

Sabato prossimo, 6 aprile, ore 21, va in scena Francesco De Carlo con il suo Live, uno spettacolo incentrato sul rapporto tra amore e populismo. Un'ora di monologo su un “popolo bullo” che mette bocca su tutto, s'inventa allenatore di calcio e allegro chirurgo, chiede legalità e parcheggia sulle strisce pedonali. Una critica retorica e autoreferenziale a una sinistra retorica e autoreferenziale, che odia le masse, tradisce gli affetti e poi si domanda: come mai non ci hanno votato? Mistero. Il tutto come al solito raccontato attraverso storie di miseria personale, di un quarantenne sempre meno sveglio e sempre più anaffettivo, che vota col cuore e ama con la testa.

Francesco De Carlo ha recentemente pubblicato con Bompiani il suo primo libro “La mia Brexit”. Dal 12 Aprile è su Netflix con il suo special di stand up comedy “Cose di questo mondo”. Per Rai3 ha recentemente scritto e interpretato “Tutta colpa della Brexit”, diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra. Ha iniziato una collaborazione con il Corriere della Sera, con una serie di interviste di italiani in Gran Bretagna. In precedenza ha partecipato alle tre stagioni di Nemico Pubblico (sempre su Rai3) e a tutte le edizioni di CCN - Comedy Central News con Saverio Raimondo e Stand Up Comedy su Comedy Central IT. All’estero si è esibito in lingua inglese in 16 nazioni e ha partecipato ai più importanti festival di comicità al mondo, dall'Edinburgh Festival Fringe al Just for Laughs di Montreal in Canada, passando per il Sudafrica, la Corea del Sud e vari paesi europei. Nel 2019 è in tour nei maggiori teatri e locali italiani e parteciperà alla nuova edizione del Fringe di Edimburgo. A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone, comico veneziano e campione del mondo in carica di Monopoly.