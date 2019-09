Francesco Renga in concerto al Teatro Toniolo

Il Teatro Toniolo di Mestre ospita il 19 ottobre Francesco Renga con “L’altra Metà”, il tour di lancio dal suo nuovo album. In scaletta tutte le canzoni del disco, il singolo di successo “Prima o poi” e i brani più significativi della sua carriera da solista.

Sul palco, insieme a Renga, i musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Un live in cui l’artista colpisce per la straordinaria presenza scenica e la naturalezza con cui procede spedito attraverso passaggi vocali, cambi di registro e intensi momenti di spettacolo.

“L’altra metà”, uscito ad aprile 2019 con la produzione di Michele Canova Iorfida, è il suo ottavo album di inediti. È composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Il 2019 è stato un anno intenso per l’ex leader dei Timoria: a febbraio 2019 ha partecipato al 69° Festival di Sanremo con “Aspetto che Torni”, a marzo è uscito in radio il singolo “L’odore del caffè”. In primavera, per presentare al pubblico “L’altra metà” e i suoi più grandi successi, ha cantato all’Arena di Verona e al teatro antico di Taormina (13 giugno): due speciali anteprime che hanno fanno da preludio al tour autunnale che lo vedrà impegnato in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani.