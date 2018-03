Il mentalista più famoso d'Italia Francesco Tesei fa tappa al Teatro Corso con The Game

Dopo il grande successo di Mind Juggler, che in questi anni a teatro ha stupito più di 100mila spettatori, il Teatro Corso di Mestre presenta, venerdì 23 marzo 2018, The Game, il nuovo spettacolo di Francesco Tesei, il mentalista più famoso d’Italia.

Lo spettacolo

Tesei entrerà nei pensieri del pubblico del Teatro Corso per coinvolgerlo in una serie di esperimenti in grado di stupire e sconvolgere attraverso la potenza e la forza della comunicazione subliminale; un viaggio all’interno della mente, che mette al centro della scena ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali: i nostri stessi pensieri.

Il mentalista

Musicista, artista, illusionista, regista e grafico, Francesco Tesei comincia molto presto a lavorare nel campo delle arti visive. A 21 anni viene ingaggiato da una delle compagnie di crociere leader in Europa ed è, con il suo one-man show, l'artista più giovane dell'intera compagnia. Dal 1991 lavora in tutto il mondo, visitando con il suo spettacolo oltre 30 paesi, per poi riavvicinarsi ai canali "ufficiali" della magia italiana aggiudicandosi premi e trofei in vari concorsi e manifestazioni nazionali con le sue performance di illusionismo.