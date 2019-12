Tea Time Gospel: l'avvolgente voce di Francesca Viaro allo Splendid Venice Hotel

Il secondo appuntamento con il gospel e la black music all’ora del tè, dedicato alle più amate melodie gospel americane, proposto da Splendid Venice Hotel e firmato da Veneto Jazz, vede protagonista la calda ed avvolgente voce di Francesca Viaro.

Un timbro intenso e raffinato quello dell'apprezzata cantante veneziana, accompagnata magistralmente per l’occasione dai poliedrici Dario Zennaro alla chitarra e Marco Privato al contrabbasso. Il trio condurrà l'ascoltatore in un viaggio musicale che spazia dal repertorio jazzistico a canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale dagli anni '50 ai giorni nostri. Non mancherà, infine, una selezione di brani che rappresenta la colonna sonora delle festività natalizie, eseguiti in una personale chiave jazz e swing, come "Have Yourself A Merry Little Christmas", "Let It Snow", "The Christamas Song", "White Christmas”, per ricreare un’atmosfera di festa, magica ed evocativa.

In linea con la raffinata accoglienza del Gruppo Starhotels, l'evento sarà accompagnato da un aperitivo con petit food: il lusso del comfort e della musica di qualità unito allo stile tipico dell’ospitalità italiana.

Suoneranno: Francesca Viaro, voce, Dario Zennaro, chitarra, Marco Privato, contrabbasso.