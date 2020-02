Jesolo Air Show 2020: le frecce tricolori tornano ad infiammare il cielo del litorale

Le frecce tricolori tornano ad infiammare il litorale. L’evento aeronautico più atteso dell’anno che attira più di mezzo milione di spettatori sulla spiaggia di Jesolo. Per tre ore con il naso all’insù ad ammirare i velivoli dell’Aeronautica Militare Italiana e di altre forze aeree. L'appuntamento è per il il weekend del 12 e 13 settembre 2020. La manifestazione come di consueto si svolgerà sul Lungomare della città di Jesolo, nei pressi di piazza Brescia.