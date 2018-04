Sorvolo della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori a Venezia a giugno

Ai nastri di partenza la stagione acrobatica 2018 delle Frecce Tricolori, che vedrà i dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnati in numerosi appuntamenti dal nord al sud d’Italia e all’estero nel segno della promozione del Sistema Paese e del Made in Italy. Oltre alle spettacolari esibizioni, con l'appuntamento estivo di Jesolo, è previsto anche un altro appuntamento da non perdere.

Sorvolo a Venezia

Il 22 giugno, quindi, tutti con il naso all'insù, per ammirare il sorvolo dele Frecce Tricolori a Venezia. Per ora c'è solo la data, ancora da definire l'orario del passaggio dei bolidi acrobatici.