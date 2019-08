L'Hard Rock celebra Freddie Mercury: in arrivo la settimana dedicata al leader dei Queen

L’Hard Rock Cafe di Venezia si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno nel Cafe di Bacino Orseolo per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury per non dimenticare l’eredità che ci ha lasciato un’autentica leggenda della musica.

Nella location veneziana è tutto pronto per "Freddie for a Week" un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 - compleanno di Freddie Mercury - fino a giovedì 12 settembre. In onore del frontman dei Queen nel Cafe si potranno trovare il “Freddie’s Mustache Milkshake” solo per un tempo limitato e ci saranno eventi a tema, musica live e la vendita di articoli esclusivi per raccogliere fondi a favore di The Mercury Phoenix Trust, un'organizzazione benefica creata in memoria di Freddie Mercury da Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach per sostenere la lotta globale contro l'HIV. Nel corso della Freddie For a Week grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, gli appassionati dei Queen e di Freddie Mercury potranno ricevere omaggi gentilmente offerti dalla casa discografica.

Lo speciale “Freddie’s Mustache Milkshake” che gli ospiti potranno degustare al Cafe nel corso del Freddie For a Week è composto da bourbon e rum scuro, gelato alla vaniglia e salsa al cioccolato fondente che sarà guarnita con panna montata al cioccolato bianco ed un brownie al cioccolato che disegnerà i mitici baffi di Freddie. Il milkshake sarà disponibile anche in una versione analcolica per accontentare così gli ospiti di tutte le età.

Chi desidera festeggiare indossando articoli ispirati a Freddie può fermarsi al Rock Shop® del Cafe o visitare il sito (https://shop.hardrock.com) per acquistare magliette in edizione limitata e una spilla con l'immagine di Freddie sul palco.

Durante tutta la settimana di festeggiamenti lo staff del Cafe vestirà con abiti che ricorderanno Freddie Mercury in alcuni dei suoi look più iconici e famosi. Non mancherà la musica live con con “I Toys” che nella serata del 5 settembre, dalle 21 alle 23, interpreteranno le canzoni più celebri dei Queen. Il "nucleo" dei Toys si è formato nei primi mesi del '95 quando l'incontro fra Daniele e Angelo ha trasformato le rispettive qualità artistiche e musicali in un vero progetto; la grande passione per una una rock band: i Queen. Nel 2000 la formazione attuale si completa con l'arrivo al basso di Paolo che si aggrega ai già "giocattoli" Ivan alla chitarra e Roberto Max Crivaro alla batteria. Così completata, la band accumula esperienza ed ottiene un buon successo. Cresce così l'esigenza di raggiungere un pubblico più vasto e di migliorare il livello artistico del gruppo. Si decide quindi nel 2005 di inserire un nuovo spettacolo, nominato DeLuxe, all'interno del già collaudato tributo ai Queen dove, con la collaborazione di altri musicisti renderà ancora più fedele la performance live. Brani come 'Barcelona', duettati con il soprano Luigina Ongaro e impatto coreografico da vera Regina porta notevoli progressi, confermandosi in tempi brevi una delle migliori realtà nel mondo delle cover band. Per cui ora il progetto è diventato di intrattenimento totale. Questo cambiamento di line-up li porta ancora una volta a rendere più vasto e avventuroso il repertorio. Si crea un'altra situazione con un repertorio totalmente diverso dal tributo chiamato: PLANET ROCK. I grandi successi e le ultime hits di classifica si alternano in un travolgente flusso di energia!