Fresch.in Festival - Street Food & Musica a Venezia

Dal 20 al 22 febbraio 2020, durante l’ultimo weekend del Carnevale veneziano, il loggiato piccolo della Pescheria di Rialto si prepara nuovamente ad animarsi dalle 18 con Fresch.in Festival, un festival di tre giorni incentrato sul binomio musica - slow street food, prodotto e organizzato da Pase, organizzazione culturale che si occupa di progettazione e coordinamento di attività culturali, in particolare musicali.

Quest’anno Fresch.in Festival si arricchisce della collaborazione con EataRt, RoBOt Festival e Jazz:Re:Found -

che daranno il loro personale contributo alla programmazione artistica - e dagli studenti dell’Istituto alberghiero Barbarigo di Venezia che guidati dallo Chef Marco Bravetti, promotore della piattaforma Tocia! Cucina e Comunità, cureranno il menù gourmet del Fresch.in Festival. In una speciale scenografia ideata per l’occasione e curata in collaborazione con lo studio grafico francese Zerozoro, Fresch.in, festival gratuito e trasversale, unisce cucina e musica di alto livello in un’atmosfera ricercata e internazionale pur rimanendo conviviale e alla portata di tutti.

Nel corso dei tre giorni, nella cornice dell’antica Pescheria, cuore pulsante della vita cittadina veneziana, si esibiranno le band live Savana Funk (20 febbraio) Falou Seck and the Melting Beats con la ballerina Nadouba Oularé (21 febbraio) e Space Barena (22 febbraio), anticipate da una selezione musicale proposta da Opificio dj crew: argine sx, Sacca, Iusman (20, 21 e 22 febbraio), le selecta curate da RoBOt Festival (21 febbraio) e da Jazz:Re:Found con il dj set di lefto – Jazz:Re:Found x Nastro Azzurro – (22 febbraio) e di Super Saor (20 febbraio).

Durante le tre serate lo Chef Marco Bravetti insieme all’Istituto Alberghiero Barbarigo di Venezia cureranno il

menú dello street food festival attraverso un approccio circolare che trova le sue basi nella cultura gastronómica veneziana. Nei giorni precedenti il Festival l’associazione EataRt coordinerà una masterclass con lo Chef Marco Bravetti che avrà come oggetto il processo di elaborazione e realizzazione di un menu composto da un panino gourmet accompagnato da una selezione di cicchetti che si potranno degustare durante il Festival. Fresch.in Festival sarà seguito per l’occasione da Radio Zapoi - trasmissione di musica e di vite inusuali e da Radio Ca’ Foscari.