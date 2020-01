“Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino”: ritorna Not only for Kids al Candiani

Riprende domenica 19 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo "Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino" della compagnia Arione De Falco, la stagione teatrale Not Only for Kids che il Centro Culturale Candiani ha formulato per famiglie.

"Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino", consigliato dai cinque anni, racconta di un incontro tra generazioni lontane. Marco ha sette anni: un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte ma anche lei è scappata. Questa è l’avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando. È la storia di due generazioni lontane che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d'amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

Al Candiani lo spettacolo avrà l'esclusiva assoluta dell'accompagnamento musicale suonato dal vivo dall’autore delle musiche Enrico Messina che, al pianoforte, accompagnerà musicalmente, in modo semplice e coinvolgente, lo spettatore nella storia. Ultimi posti disponibili invece per il laboratorio Scarabocchi di domenica 26 gennaio, alle ore 17 che dimostrerà come, a torto, lo schizzo sia considerato una rappresentazione inesatta, riservando invece un serbatoio di infinite possibilità. Il percorso, per bambini dai 6 agli 11 anni, condotto dall’attore – formatore Marco Ferro della compagnia Riserva Canini, è frutto di una ricerca fondata sulla convinzione che il disegno infantile, se svincolato dalle finalità realistiche e di verosimiglianza verso cui inevitabilmente si sviluppa, costituisce una fonte inesauribile di invenzioni grafiche e di soluzioni narrative. Di questo percorso, che tenta di stravolgere gli stereotipi del disegno perfetto, valorizzandone la macchia e lo scarabocchio,“il gioco” è la pietra angolare