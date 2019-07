Redentore 2019, lo spettacolo pirotecnico sarà ispirato allo sbarco sulla Luna

Conto alla rovescia per l’edizione 2019 della “Notte dei foghi”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in laguna. Quello di sabato 20 luglio 2019 sarà un Redentore ancora più ricco di suggestioni e tutto ispirato alla Luna, vista l’eccezionale coincidenza con il cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla Luna: quaranta minuti di pura emozione, articolati in quattro grandi quadri narrativi, lanciati dal centro del canale della Giudecca.

Ecco quando

A partire dalle 23.30 il culmine della festa con lo spettacolo pirotecnico dal titolo “Sognando la Luna”, che incanterà il pubblico. Un inno alla luna, al cielo, allo spazio e alle grandi aspirazioni dell’uomo. Aspirazioni che a volte diventano realtà, come in quel lontano 20 luglio del 1969, aprendo il primo “passo” verso nuove sfide.