"Fuori i gemelli": Stefano Mattia Pribetti presenta il suo romanzo a Venezia

"Fuori i gemelli" di Stefano Mattia Pribetti, noir psicologico ambientato a Venezia, sarà presentato alla libreria Goldoni di San Marco in Calle dei Fabbri venerdì 4 ottobre 2019 alle 18. Finalista al premio La Giara di RAI/ERI nel 2015 ed edito dalla Efesto di Roma nel 2018, dopo essere stato presentato in diverse città italiane sbarca ora in laguna, dove la storia si svolge e dove è stata scritta. Dialogherà con l'autore Giulia Rusconi.

Argomento

Da sempre Venezia fa rima con arte ma gli artisti non hanno sempre vita facile a Venezia. Molti libri hanno ripercorso ponti e calli seguendo i passi dei giganti che troviamo nei musei ma questa storia prende un'altra strada: quella degli ultimi arrivati. Curatori smaniosi di vendere l'impossibile, artisti bloccati in casa dalle loro stesse nevrosi, giovani studenti delle Belle Arti che rischiano di venir schiacciati dai loro stessi sogni. Una storia a quattro voci, quelle che di solito si confondono nel coro e che per trovare un posto nel mondo dell'arte hanno un'unica scelta: essere disposti a fare (e a diventare) qualunque cosa.

La trama

Una pittrice di talento che seduce sconosciuti per un progetto artistico, il suo curatore che l’ha amata troppo eppure la spinge a farlo, un giovane artista ossessionato dall’elettricità. Disposti a tutto pur di uscire dall’anonimato, stringeranno un’improbabile alleanza per creare un’opera d’arte in grado di “defibrillare l’opinione pubblica”. E in disparte una presenza stonata: una ragazza che non ha ambizioni, tranne far luce sulla tragedia che ha colpito il suo uomo. Per arrivare alla verità deve spiare un individuo coinvolto nello stesso incidente, che sta affrontando una cura al limite del sopportabile. Un romanzo epistolare via e-mail dove le distanze sono falsate dalla tecnologia e i legami sono instabili ed esplosivi. E tra questi, il più fragile di tutti è quello che collega l’individuo alla propria identità.

Stefano Mattia Pribetti

È nato e vive a Trieste, dove lavora come giornalista. I suoi racconti sono stati premiati in diversi concorsi letterari tra cui il Premio Subway Letteratura 2015. Dopo aver vissuto per cinque anni a Venezia ha scritto “Fuori i gemelli”, il suo primo romanzo.

Giulia Rusconi

È nata a Venezia, le sue poesie sono uscite in diverse antologie cartacee e on line. Ha pubblicato “ I padri” (Ladolfi, 2012), “Suite per una notte” (PordenoneLegge- Lietocolle) e Linoleum (Amos edizioni, 2017).