Furio protagonista all'Hard Rock Cafe di Venezia: un dj set a tutto ska, jazz e rap

Venerdì 16 marzo 2018, il Friday Night Live raggiungerà un alto tasso energetico. Questa settimana, il consueto appuntamento con la musica del venerdì sera targato Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Festival di Treviso, sarà a tutto ska, jazz & rap dall’accento veneziano. Ospite del tempio del rock sarà, dalle 21.30, Marco “Furio” Forieri che ritornerà on stage per una nuova performance live ma questa volta alla consolle. Il sassofonista che ha maturato esperienze in gruppi di vario tipo a partire dai Pitura Freska fino ad approdare agli Ska J e a Gli Stellari, offrirà a tutti i fan una personalissima selezione di brani appartenenti a generi musicali intrisi di cultura e passione come lo ska, il jazz e il rap italiano, in pieno stile Furio.

Furio

Marco Furio Forieri è veneziano di Venezia. Autore, compositore, editore, cantante, sassofonista. Da 30 anni nel campo della musica. Ha suonato con Pitura freska (per loro ho scritto Picinin, Papa Nero, Crudele ecc ecc), Ska-J Venice Ska-Jazz (Santamarta, So Figo, Socco ecc ecc), Orchestra Casadei (Come è bello far l’amore), Banda Osiris e molti altri gruppi. Insegna Sassofono e Teoria e Vaneggio. Nel giugno 2016 è uscito il primo disco da solista “Furiology”. Produzione esecutiva di Marco Furio Forieri, produzione artistica di Gianluca Ballarin, arrangiamenti di Frank Giuseppe Martino e arrangiamenti fiati di Filippo Vignato. Hanno inoltre suonato: Daniele Vinello al basso, Edoardo Brunello ai sax, Marcello Faggionato alle trombe. Foto di Fabio Bressanello, grafiche Bjorn Lorenzo Silvestri. Distribuzione Azzurra music.

Road to Home Festival

Prosegue così il lungo viaggio musicale che tutti i venerdì sera attraverso show e concerti accompagnerà i fan del Cafe di Bacino Orseolo road to Home Festival 2018. La nona edizione di Home Festival si celebra a Treviso in zona ex Dogana da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre 2018. Home Festival è un evento che unisce la musica ad arte e intrattenimento e che si sviluppa su un’area di circa centomila metri quadri dotata di camping e raggiungibile via treno, bus e aereo.