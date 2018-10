Gara culinaria per cuochi non professionisti al Centro Piave di San Donà

Eliminatorie: sabato 10 novembre dalle 16,30

Finale: domenica 11 novembre dalle 16,30

Al centro commerciale Centro Piave di San Donà sta per arrivare la seconda edizione della gara culinaria per cuochi non professionisti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli appassionati che si dilettano e divertono ai fornelli.

Al contest però si gioca a quattro mani!

La partecipazione prevede un sabato di eliminatorie e, per le 3 coppie che passeranno il turno, la finale di domenica 11 novembre

Amici, fidanzati, sorelle, colleghi.. per il regolamento e per saperne di più su come iscriversi è possibile scrivere una mail a eventi@centropiave.com o telefonare al 350 5024349.

A gestire il contest lo chef Gianfranco Piozzini, impegnato anche in uno show cooking sabato 10 novembre alle 18,00.

E poi, domenica 11 novembre, dalle 17,30, "The magic cooking show" con ospiti eccezionali:

Antonio Casanova per La Magia

Cristian Bertol - Stella Michelin per La Cucina

Dopo 15 anni di Prova del cuoco con Antonella Clerici, Cristian Bertol si mette in gioco, è il caso di dirlo, con Antonio Casanova, doppio Merlin Awards dell’illusionismo mondiale, in un formato di spettacolo unico! Un bancone da cucina sarà il palcoscenico dove Cristian realizzerà alcune delle ricette più appetitose presentate in 15 anni di Rai Uno, e Antonio Casanova eseguirà effetti di magia sorprendenti e inaspettati con gli ingredienti delle ricette.

Un evento incredibile, dove la cucina è magia e la magia è cucina!

Un evento In collaborazione con l’Associazione Team Venezia Chef