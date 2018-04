Perfetta: Geppi Cucciari e la sua strabordante simpatia sul palco del Teatro Corso di Mestre

Ha sempre voluto fare qualcosa a teatro che avesse leggerezza, comicità, umorismo: il risultato è "Perfetta", il nuovo spettacolo di Geppi Cucciari, che andrà in scena giovedì 19 aprile 2018 dalle 21.15 al Teatro Corso di Mestre.

Lo spettacolo

Il lavoro, scritto e diretto da Mattia Torre, con musiche di Paolo Fresu, costumi di Antonio Marras e luci di Luca Barbati, vede l’attrice e conduttrice televisiva impegnata in un irresistibile monologo che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale, emotiva e fisica di 28 comici e disperati giorni della sua vita.

L'artista

Dagli esordi a Zelig nel 2001 a oggi, Geppi Cucciari ha spesso e volentieri affrontato, nei suoi monologhi, temi strettamente al femminile, sempre con sguardo aperto sul mondo, con autoironia, un senso naturale per la battuta a effetto e mimica eloquente. Questo spettacolo è la sintesi perfetta di tutte queste componenti: uno show che coinvolgerà il pubblico tra risate e tanto divertimento.

Biglietti