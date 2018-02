"Gesù aveva l'erre moscia", la storia del Messia in chiave contemporanea a l'Avogaria

Ritorna al Teatro a l’Avogaria di Venezia, "I Martedì dell'Avogaria", rassegna che presenta in laguna alcuni fra i lavori più interessanti nel panorama drammaturgico nazionale. Si parte martedì 20 febbraio 2018 con “Gesù aveva l’erre moscia” di e con Giorgia Mazzuccato. Uno spettacolo ironico con al centro la storia di Gesù. La storia del Messia viene raccontata dal punto di vista umano, con il figlio di Dio rappresentato nelle vesti di un giovane che studia, va in Erasmus e ha, come dice il titolo dell’opera l’erre moscia.

Lo spettacolo

È un personaggio simile a tanti ragazzi contemporanei, guarda la serie tv Breaking Bad, pratica arti marziali e parla ai fedeli tramite la connessione wi-fi. Le sue avventure sono narrate da una Maria Maddalena vestita a metà tra Uma Thurman nella pellicola Kill Bill e la principessa Xena. “Roc”, così viene chiamata dal Salvatore, ci accompagna in una storia nuova, divertente ma anche commovente, di un ragazzo uguale a tutti i suoi coetanei, ma che a differenza loro deve apprendere il rischioso mestiere del “Messia”. Seguiamo il suo viaggio dalla sua infanzia, passando per l’adolescenza fino ad arrivare ai suoi 33 anni. Ma il finale, non è come quello che conoscete.