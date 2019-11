I libri "gialli" compiono 90 anni: la mostra celebrativa al centro culturale Candiani

Venerdì 29 novembre 2019 inizia la quarta edizione di Mesthriller, il festival del giallo, noir e thriller con una settimana di autori nazionali pronti ad alternarsi tra i luoghi della cultura del Comune di Venezia. Fino al 7 dicembre, grazie al lavoro del Settore Cultura e di Ubik, tra il Centro Culturale Candiani, la Biblioteca Vez e la libreria Ubik si sviluppano incontri e appuntamenti con gli autori, cinema, una mostra, performance dal vivo e laboratori per bambini, facendo di Mesthriller un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti del brivido e della suspense.

Il Giallo fa 90

Grande novità della quarta edizione del festival è il Giallo in mostra: il 30 novembre alle 17 nelle sale espositive del Centro Culturale Candiani si celebra l’anniversario del “giallo” con Il Giallo fa ‘90, la prima mostra italiana - ideata e pensata nell’ambito della quarta edizione - dedicata alla storia del giallo Mondadori a 90 anni dall’uscita dei primi quattro titoli della collana Libri Gialli. In mostra originali, riproduzioni, pannelli esplicativi, gigantografie e proiezioni proveniente dalla Fondazione Mondadori, dall’Istituto Luce e da collezioni private. Grazie alla collaborazione della Fondazione Rosellini saranno inoltre esposti diversi bozzetti originali di Carlo Jacono, "l'uomo del cerchio" come veniva chiamato alla Mondadori, l’artista che ha illustrato la maggior parte delle copertine dei gialli.