Gianni Morandi incontra i fans al Valecenter, giovedì il cantante sarà al centro di Marcon

Uno dei cantanti più amati di tutti i tempi. Gianni Morandi sarà a Marcon giovedì, al centro commerciale Valecenter.

L'ultimo lavoro, “d’amore e d’autore”

Dalle ore 16, l'eterno ragazzo di Monghidoro salirà sul palco della piazzetta centrale e incontrerà i fans per il firmacopie del suo ultimo album, il quarantesimo di Gianni Morandi, pubblicato il 17 novembre 2017. Il disco è composto da nove brani, di cui otto inediti e una cover, rappresentata da Onda su onda di Paolo Conte, cantata in duetto con Fiorella Mannoia. Gli artisti che hanno partecipato al disco in qualità di autori sono Luciano Ligabue (per il singolo Dobbiamo fare luce), Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Elisa, Ermal Meta, Tommaso Paradiso (Thegiornalisti), Levante e Paolo Simoni. Il 22 febbraio il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” farà tappa a Jesolo.