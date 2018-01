Tutti in coda per Gianni: fan in delirio al Valecenter per l'eterno Morandi VIDEO

La folla delle grandi occasioni al Valecenter di Marcon. Ma non sono i saldi ad aver raccolto così tante persone, bensì la presenza di un ospite d'eccezione, la leggenda della musica leggera italiana Gianni Morandi. Giovani e soprattutto meno giovani si sono messi in fila ben prima delle 16 di giovedì per strappare un autografo o un selfie in compagnia di quello che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio fenomeno dei social network, sapendosi reinventare e mettere in discussione. Comunicando quotidianamente con i fan che chiedono sempre a "gran voce" di essere abbracciati virtualmente. E che oggi hanno potuto farlo anche dal vivo.