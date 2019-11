I Giardini di Mirò e Robin Proper-Sheppard in concerto al teatro Toniolo

I Giardini di Mirò tornano in concerto con “A beautiful noise between light and shade”, speciale minitour di sei date in cui divideranno il palco con il leader dei Sophia Robin Proper-Sheppard. Si comincia il 26 novembre dal Teatro Toniolo di Mestre, a partire dalle 21.

Giardini di Mirò al Toniolo

“A beautiful noise between light and shade” è la conseguenza naturale di un’unione tra due mondi musicali vicini ma mai prima d’ora così congiunti, contaminati e sfumati l’uno nell’altro, come ben rappresenta l’artwork del tour costruito su un’immagine di Giovanni Manfredini, artista che da sempre lavora con le gamme cromatiche tra luce e ombra. Un perfetto connubio tra paesaggi sonori che nasce da una grande stima reciproca e si è recentemente concretizzato in “Hold On”, il terzo brano dell’ultimo album dei Giardini di Mirò “Different Times” (42 Records) arricchito dalla presenza della voce di Robin Proper-Sheppard. Un rapporto proficuo ben rappresentato anche dal successo della prima data del tour dell’album, lo scorso 18 gennaio in Santeria a Milano, dove il fondatore dei Sophia ed ex God Machine ha suonato in solo sul palco prima della band e ha cantato “Hold On” anche dal vivo.

Il minitour

In questo minitour Robin Proper-Sheppard non solo aprirà i live in acustico, ma si interfaccerà più volte con la band durante tutto il concerto. Con queste date si conclude il tour dei Giardini di Mirò, che dall’uscita del loro ultimo album hanno intrapreso un’intensa attività live nei migliori club italiani, alcune preziose date internazionali e uno speciale tour insieme ai Massimo Volume.