Da oggi a venerdì 22 novembre torna nel parco di via Torre Belfredo “Il Giardino ritrovato”

Grande festa nel parco di via Torre Belfredo a Mestre per l’inaugurazione della manifestazione “Il Giardino ritrovato”, la rassegna promossa per la tradizionale Festa della Madonna della Salute, giunta alla terza edizione e inserita nel calendario delle “Città in Festa”. In occasione di una delle festività più sentite in città, l’iniziativa propone fino a venerdì 22 novembre spettacoli, animazione e laboratori creativi per i bambini, artigianato locale, specialità gastronomiche, musica per rivivere le tradizioni di una volta.

L'evento

Al taglio del nastro erano presenti la presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Lorenza Lavini, in rappresentanza del sindaco, insieme alla vicesindaco Luciana Colle, all’assessore al Turismo Paola Mar e agli organizzatori della manifestazione. Tra gli altri anche la presidente e la consigliera dell’Antica scuola dei Battuti, rispettivamente Laura Besio e Federica Zago. Nel ringraziare tutti gli organizzatori dell’iniziativa che si sono dati da fare per dar vita a una manifestazione che coniugasse la tradizione della Festa della Salute con occasioni di convivialità e intrattenimento, la consigliera Lavini ha dichiarato: “Ogni anno l’appuntamento si arricchisce di proposte, animando un’area verde della città che grazie al lavoro portato avanti dalle associazioni ‘Viva Piraghetto’ e ‘Artecultura veneta’ ha ripreso vita: sono state rifatte le giostrine per i bambini ed è stata ripulita. Come sempre la musica e divertimento attraverseranno via Spalti fino alla Casa dell’Ospitalità”.

Programma

Da mercoledì mattina in via Torre Belfredo e in Via Spalti è aperto lo stand enogastronomico di prodotti locali e oggettistica, lo stand di beneficenza e street food. Dalle ore 15 alle 16, per tutti e tre i giorni, è prevista la manifestazione Bio danza (giovedì l’iniziativa è dedicata ai bambini dai 2 ai 5 anni), seguiranno karaoke e manucomix “il caricaturista che fa per voi”. Giovedì 21 novembre alle 14, in collaborazione con Fiab, è in programma una pedalata in città dal titolo “Mestre e il suo castello”, mentre dalle 15 alle 19 si svolgerà il laboratorio di lana cardata. Gran finale venerdì con musica per tutti al parco e il concerto della Green Back Band.