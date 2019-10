Giornata della biodiversità al Bosco di Mestre, focus: scoprire le bellezze del territorio

Domenica 13 ottobre si festeggia la Giornata della Biodiversità al Bosco di Mestre. L’iniziativa, promossa dall’Istituzione Bosco e Grandi Parchi e inserita nel calendario de "Le Città in Festa", doveva inizialmente svolgersi a maggio, nell’ambito della Settimana mondiale della biodiversità, ma era stata poi rinviata per le condizioni meteo.

L’appuntamento è dalle ore 9 al punto informativo che sarà allestito nel parcheggio del Bosco di Mestre in via Altinia, all’incrocio con via Forte Cosenz. Per tutta la giornata saranno presenti esperti naturalisti, ornitologi, entomologi, botanici, micologi, erpetologi che accompagneranno gli appassionati nelle visite guidate che si ripeteranno ogni ora fino alle ore 17 circa.

Gli organizzatori invitano le persone interessate a portare con sé l'attrezzatura utile per gli avvistamenti e apparecchiature fotografiche. Il Bosco di Mestre è una delle maggiori realtà con cui il Comune di Venezia sta valorizzando la terraferma. Rappresenta un intervento orientato all'incremento della biodiversità, mediante il ripristino dei boschi planiziali e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Oggi è un luogo, con i suoi 230 ettari che cingono l'abitato di Mestre, che assume sempre più l'aspetto naturale tipico del bosco planiziale, con aumento notevole della biodiversità, tanto da essere considerato un "laboratorio vivente naturale".

«Molto spesso - ha osservato l'assessore al Turismo Paola Mar - non ci si rende conto di quante località preziose e uniche ci stanno vicino, e magari andiamo a cercarle con viaggi lontani. Questa iniziativa ha proprio lo scopo di mettere a contatto i cittadini con le bellezze che il nostro territorio può offrire, anche in tema di biodiversità. Il fatto che molte specie siano tornate a vivere qui ci conforta anche nel lavoro che stiamo facendo dal punto di vista ambientale».