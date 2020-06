La giornata mondiale degli Oceani a Chioggia

Lunedì 8 giugno anche a Chioggia si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. In questa occasione, il Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi in Riva Vena proporrà al pubblico due iniziative: una visita al museo ad ingresso gratuito, accompagnata da un biologo marino, e il concorso di disegno “E tu come immagini gli oceani?”

Visite al museo

In questo periodo di emergenza sanitaria, per garantire la sicurezza di tutti, le visite saranno organizzate in due turni da massimo 20 partecipanti ciascuno, con i seguenti orari:

1° turno: orario di ingresso: 18.00-18.15 Durata massima della visita: 18:15-19.30

2° turno: Orario di ingresso: 21.00-21.15 Durata massima della visita: 21.15-22.30

È possibile prenotarsi all’indirizzo email museoolivi@unipd.it

L’ingresso è consentito anche senza prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Concorso

Per partecipare basta inviare il proprio disegno (una scansione o una semplice foto) all’indirizzo email museoolivi@unipd.it o tramite la chat Messenger del profilo Facebook Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi entro le ore 18.00 di sabato 6 giugno.

Il concorso è aperto a tutti, grandi e piccini, e sarà suddiviso in due categorie: ragazzi (0-15 anni) e adulti (dai 16 anni). Lunedì 8 giugno verrà nominato un disegno vincitore per ogni categoria, che sarà esposto sul sito www.museoolivi.it e sulle pagine social del museo.

Le opere di tutti i partecipanti saranno raccolte in un video, che verrà pubblicato sulle medesime piattaforme. È possibile utilizzare qualsiasi tecnica: matite colorate, pennarelli, tempere, acquerelli, colori acrilici, collage.