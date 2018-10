Giornate FAI d'Autunno, alla scoperta di luoghi sconosciuti e segreti nel Veneziano

Ripartono sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, le Giornate FAI d'Autunno, l’evento nazionale a cura dei Gruppi Fai Giovani, i giovani volontari impegnati per due giorni ad aprire luoghi sconosciuti e segreti perché i visitatori possano conoscerli, a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre. Si apriranno 660 luoghi pubblici e privati e 250 saranno le città coinvolte nella manifestazione.

Il contributo

All’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti Fai e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento - a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 - saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.

Le aperture

Tra le tante aperture venete, nel Venezianosarà possibile visitare Casa Masieri a Venezia e i Mulini di Stalis a Gruaro. In regione, invece, a Padova il Ponte Romano di San Lorenzo, a Bassano del Grappa la centrale elettrica Cà Barzizza. In provincia di Treviso, nel comune di Vazzola, il cimitero militare inglese di Tezze e in provincia di Verona, il comune di Rivoli Veronese con il suo monumento Napoleonico, l’ambiente e il paesaggio.