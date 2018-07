Giovani talenti al Festival Callido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Per il secondo appuntamento del Festival organistico internazionale Gaetano Callido, previsto per venerdì 20 luglio alle ore 21 presso la Chiesa di San Trovaso a Venezia, saranno protagonisti due giovani musicisti abruzzesi: il soprano Martina Parravano e l’organista Alessandro Alonzi. Entrambi i musicisti vantano numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali e una intensa attività concertistica. Il programma proposto sarà dedicato a vari autori europei dal barocco al romantico quali Scarlatti, Bach, Fauré e Mascagni. Il Festival Callido è promosso dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con Asolo Musica e la Fondazione Archivio Vittorio Cini. L’ingresso ai concerti è libero".

