Sotto il vestito: Vernia. Il comico ex Zelig sul palco del Teatro Toniolo di Mestre

Giovanni è un ragazzo normale, nasce a Genova e proviene da una famiglia di origini meridionali. Il padre, maresciallo della Guardia di Finanza, gli dà un’educazione severa e i mezzi per studiare. Giovanni si laurea così a pieni voti in ingegneria e si trasferisce a Milano dove si avvia a una brillante carriera da manager. Tutto sembra andare perfettamente ma un giorno, quasi per caso, si trova catapultato nel patinato mondo dello spettacolo e la sua vita cambia improvvisamente.

Lo show

In questo show, fatto di monologhi, aneddoti, parodie e buona musica Giovanni Vernia ci racconta in modo esilarante i disagi di un “famoso per caso” e ci svela chi c’è veramente sotto tutte le maschere cult a cui ci ha abituato, da Jonny Groove a Fabrizio Corona, da Mika a Jovanotti, da Pif a Fedez a Gianluca Vacchi. Una persona normale con le manie, i tic e i vizi che tutti abbiamo, solo con la voglia di riderci sopra.

Prevendita biglietti