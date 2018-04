Gipsy King in concerto a Nave de Vero

I Gipsy King in concerto in Italia, tappa alla Nave de Vero di Marghera. Concerto per nostalgici quello che andrà in scena venerdì 20 aprile 2018 al centro commerciale di via Arduino 20. Un'occasione per riascoltare dal vivo tutti i più grandi successi della band. Grande appuntamento, che rientra nel programma di fesetggiamenti per il 4° compleanno della Nave.

La band

Gruppo musicale formato da rom francesi di origine spagnola, si contraddistinguono per uno stile di musica che fonde rumba flamenca, flamenco tradizionale e pop. Raggiunsero l'apice del successo grazie al celebre brano Bamboleo.