Talentree, la giovane regista noalese Giulia Canella si racconta ai suoi concittadini

Sarà Giulia Canella, la giovane regista noalese vincitrice di prestigiosi premi, l’ospite dell’associazione Talentree che venerdì 7 febbraio 2020 salirà sul palco di sala San Giorgio per svelare il suo talento. Ad intervistarla sarà il giornalista Enrico Scotton.

Giulia Canella

Nata a Noale nel 1989, Giulia oggi vive e lavora a Milano come regista e producer per cortometraggi, pubblicità, documentari e video musicali. Dopo la laurea con lode, ha frequentato la scuola nazionale di cinema indipendente a Firenze e il Centro sperimentale di cinematografia di Milano, di cui nel 2014 supera le selezioni, diplomandosi in regia e produzione per il cinema d’impresa. Nel 2017, dopo alcuni primi lavori (non chiamateli video perché Giulia non ama fare video ma raccontare storie), produce un corto sul tema dell’anoressia maschile dal titolo “La faim va tout droit”, in cui il giovanissimo protagonista, Charles, ripone le proprie speranze in una relazione immaginaria, sperando di sfuggire al rapporto drammatico che ha con il suo corpo e con il cibo.

I premi

Arrivano i premi e i riconoscimenti a livello nazionale ed europeo: vincitrice al festival Fiati Corti di Treviso, al Lamezia film festival, al Zonta Short Festival di Alessandria, all’Adriatic film festival di Francavilla al Mare, al Sardinia Film festival di Alghero; selezionata al festival di qualificazione degli Oscar al Galway film Fleadh in Irlanda. Nel 2018 arriva il premio S’illumina Siae 2018. Da ricordare anche i suoi cortometraggi documentaristici realizzati per la fondazione Telethon e trasmessi su Rai1 durante le Maratone Telethon nel 2016. Alcuni mesi fa ha tenuto proprio a Noale un casting per scegliere i protagonisti del suo prossimo corto, anche questo su tema sociale, che Giulia sognerebbe di poter girare almeno in parte proprio nella sua città di origine. La serata è aperta al pubblico, previa prenotazione da fare sul sito dell’associazione Talentree.