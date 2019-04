"Non tutto il male viene per nuocere. Ma questo si" al teatro a l'Avogaria

Un monologo profondo e divertente, che racconta una generazione stretta tra la delusione delle proprie aspettative e il desiderio di realizzarle. Martedì 9 aprile, ore 21, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) va in scena Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì”, di e con Giulia Pont per la regia di Carla Carucci.

Un appuntamento nell’ambito de “I martedì” del Teatro a l’Avogaria di Venezia, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale. Lo spettacolo di Giulia Pont vede protagonista una ragazza con una madre iper apprensiva, dei lavori di poco conto, un fidanzato che non sa dire “ti amo”, uno psicoterapeuta dai metodi insoliti e un amico immaginario. Uno spietato resoconto di una vita piena di sconfitte, il sogno di una stabilità economica che si traduce in una esistenza dove a 40 anni si condividono le spese d’affitto con tre matricole universitarie. Un monologo pieno di ironia dove Pont racconta al pubblico le ossessioni, le malattie ipocondriache, ma in special modo i sogni mai realizzati di una generazione in grande difficoltà alle prese con problematiche di ogni tipo, a partire da quelle lavorative.

Gli spettacoli, alle ore 21, su prenotazione telefonica ai numeri 0410991967-335372889 o via mail all’indirizzo avogaria@gmail.com.