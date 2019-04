Giuseppe Giacobazzi al Teatro Toniolo

Giuseppe Giacobazzi sarà in scena in doppia replica, martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2019 al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo spettacolo “Noi - Mille volti e una bugia”, ultimo appuntamento della stagione 2018-2019 di “Io sono comico”.

Lo spettacolo

Quello che Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi racconta è l’uomo e la sua maschera. In scena va un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata. 25 anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio, o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è l’uomo e non il ritratto.