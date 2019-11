Giuseppina Torregrossa presenta "Il sanguinaccio dell’Immacolata" al Mesthriller

Venerdì 29 novembre inizia la quarta edizione di Mesthriller, il festival del giallo, noir e thriller con una settimana di autori nazionali pronti ad alternarsi tra i luoghi della cultura del Comune di Venezia, Dal 29 novembre al 7 dicembre, grazie al lavoro del Settore Cultura e di Ubik, tra il Centro Culturale Candiani, la Biblioteca Vez e la libreria Ubik si sviluppano incontri e appuntamenti con gli autori, cinema, una mostra, performance dal vivo e laboratori per bambini, facendo di Mesthriller un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti del brivido e della suspense.

Giuseppina Torregrossa

Sabato 30 novembre al Candiani alle 11 apre la giornata la scrittrice palermitana Giuseppina Torregrossa con Il sanguinaccio dell’Immacolata, al suo secondo capitolo con la commissaria Marò Pajno, responsabile del nucleo antifemminicidio, in un’indagine che mette in chiaro come la battaglia di una donna non può che essere condotta a nome di tutte le altre.