Torna la Grande festa del Vino di Santa Maria di Sala

Più di 7mila bottiglie da stappare e tanto da assaggiare da tutte le regioni d'Italia e da 19 paesi d'Europa e del Mondo. Torna per il 12esimo anno di fila la grande festa del vino di Santa Maria di Sala, in programma il 7 e l'8 settembre 2019 nella cornice di Villa Farsetti. L’evento si snoderà in 2 location, Villa Farsetti per la degustazione di vini del nord Italia "tradizionali" e selezione food, "sala teatro" per la degustazione di vini del centro e sud Italia "tradizionali", vini biologici, biodinamici o naturali italiani, vini internazionali e selezione food.

La degustazione

Alle 10 la degustazione apre al pubblico. La quota d'ingresso include: un calice professionale da degustazione “Luigi Bormioli”, una tracolla porta calice “VinStrip”, una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i vini e prodotti in degustazione, libero accesso a qualsiasi assaggio (vino) in tutte le sale e tramite food card un solo assaggio ad ogni espositore food. L’assaggio dei vini è rivolto ad un pubblico maggiorenne, l’ingresso per i minori accompagnati dai genitori è di 1 euro.

Degustazioni Guidate - Master Class

Durante l'evento presso il 1° piano della Sala Teatro, si svolgeranno 6 Grandi Degustazioni Guidate, in degustazione grandi vini raccontanti e degustati da professionisti di fama internazionale. I Master Class sono a pagamento e non icludono l'accesso alla manifestazione "La Grande Festa del Vino", accesso solo con prenotazione online.

Wine Shop

Durante la manifestazione “La Grande Festa del Vino” si potranno acquistare direttamente i vini in degustazione presso il negozio allestito in Villa Farsetti e i prodotti gastronmici direttamente allo stand dell'espositore. Tutti i prodotti saranno in vendita ad un prezzo promozionale per l’occasione.

Punto Ristoro

Nell'area esterna della villa, sarà presente un punto ristoro gestito direttamente dal ristorante "Tre Ponti" con prelibatezze del territorio. I prodotti sono in vendita (non inclusi nel biglietto d'entrata.)