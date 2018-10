Il campione olimpico e mondiale dei 1500 sl Gregorio Paltrinieri a Chioggia

Il plurimedagliato azzurro dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri sabato mattina sarà a Chioggia per incontrare studenti e non solo. Alle 10.30 all'Auditorium San Nicolò, è ospite d'onore alla tavola rotonda aperta a tutti dal titolo "Una vittoria per la vita", organizzata dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Veronese" e "Marconi" in particolare per gli studenti dell'indirizzo sportivo-motorio.

I relatori

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Chioggia, è realizzata dalla scuola superiore in collaborazione con Pro Loco Chioggia Sottomarina e la Farmacia San Marco. I relatori del convegno sono i dottori: Angela Biondani, farmacista; Fabio Ramello, osteopata e Anna Domanico, nutrizionista. Modera la giornalista Alessandra Demonte.