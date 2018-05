I custodi dell'origine di ogni cosa: alla Scuola Grande della Misericordia i "Guardians"

Dal 6 al 28 maggio 2018 la Scuola Grande della Misericordia ospiterà la mostra Guardians degli artisti bulgari Lili Vladimirova e Krum Damianov. Lili Vladimirova custode della antica disciplina della pittura di icone: artista, titolare della galleria Nuance a Sofia, mecenate di giovani artisti e appassionati d’arte. Artista che raccoglie la sfida di mostrare l’arte classica delle icone attraverso un suo linguaggio, per certi aspetti moderno e contemporaneo.

Scultore internazionale

Krum Damianov da insegnante di disegno, a professore ordinario della Facoltà di Architettura di Sofia, a scultore internazionalmente riconosciuto. Le sue opere esprimono un vissuto colmo di interrogativi, di indifferenza, di paura di vivere e la materia diventa voce. Un viaggio immersivo nella cultura artistica bulgara che ha scelto Venezia, da sempre crocevia di razze e culture, come punto di partenza della valorizzazione di questi straordinari artisti.

La disposizione

Al piano terra nel colonnato pensato nel ‘500 dal Sansovino, il visitatore potrà perdersi tra la sacralità e la spiritualità di 25 icone e la potenza epica di 17 sculture in alluminio e bronzo, in uno spazio fluido dove storia e cultura bulgari dialogheranno con il territorio. Oggi la Bulgaria rappresenta un paese di grande fermento culturale che irrompe a Venezia nel mese di apertura della Biennale Architettura con una mostra simbolo di tradizione e potenza espressiva, in perfetta sintonia con la vocazione della Scuola Grande della Misericordia, spazio comunicativo complesso manifesto di prestigio e di innovazione secondo le volontà del Doge Gritti.

Autorità

La mostra Guardians porterà a Venezia per la vernice del 5 maggio le massime istituzioni cittadine e imprenditoriali bulgare tra gli altri il ministro della Presidenza Europea, deputati bulgari, serbi, ucraini e russi e l’ambasciatore. La mostra rimarrà aperta gratuitamente tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30.