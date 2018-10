Halloween 2018 all'hotel Carlton on the Grand Canal

Streghe, fantasmi, mostri e vampiri: appuntamento il 31 ottobre 2018 all’Hotel Carlton on the Grand Canal di Venezia per la più oscura e macabra festa dell’anno. L'appuntamento, ovviamente, è con la festa di Halloween.

Informazioni

Un buffet terrificante (ma sicuramente gustoso!) con inclusi due aperitivi per persona sarà a disposizione dei partcipanti dalle 20 alle 21.30. Il dj set inizierà alle 20:.0 con musica e balli fino a mezzanotte. Cancellazione gratuita fino al 25 ottobre 2018.