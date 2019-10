Halloween all'Hard Rock Cafè, doppio appuntamento per bambini e adulti

L'Hard Rock Café di Venezia organizza due appuntamenti per festeggiare Halloween sia per bambini che per adulti. Il primo evento che si terrà sabato 26 ottobre alle 9.30 è un Baby Magical Mistery con laboratori creativi all'insegna di magia e incantesimi per i più piccoli e le loro famiglie. L'animazione sarà curata da I Monelli Animazione e Spettacolo e si potrà assistere a incantesimi e pratiche magiche con lo show di magia oscura e poi partecipare a laboratori creativi dove si potrà disegnare, realizzare col fimo e decorare divertenti e colorati amuleti a forma di ciambelle americane. È prevista una merenda nell'intervallo tra un'attività e un'altra.

Per quanto riguarda gli adulti, invece, l'appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 20.00 in bacino Orseolo per l'Halloween Party, in collaborazione con Home Venice, con tre show live alla consolle firmati DJ Roberto Meneghello, DJ B e gran finale con Giorgio Gozzo dei Rumatera. Per tutta la serata, gli amanti dell’horror avranno la possibilità di essere truccati a tema e gratuitamente da truccatori professionisti della IMA make up academy.

In occasione di Halloween Hard Rock Cafe propone lo shake, in versione alcolica e analcolica, tutto da gustare (disponibile da Sabato 26 Ottobre a Domenica 3 Novembre):