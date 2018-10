Halloween in Venice 2018: The Party

All'interno dello storico ex cinema e teatro, nel cuore della città, a pochi metri da Piazza San Marco. L'evento di Halloween a Venezia è Private Party. Festa privata (per iscriversi in lista oppure ottenere già il proprio invito qui: https://halloweeninvenice.eventbrite.it). L'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre 2018, a partire dalle 23.

Gli ospiti

Guest dj sarà Luca Garaboni, resident del Blue Marlin Ibiza. Si alterneranno alla console Alberto Milani, Danielino, Barny e Marco Querini & Dj Guru. Lo show sarà a cura di Supergian & The Demon Girls. Dress code per la serata: nero, elegante, horror.

Per informazioni e prenotazione tavoli: 348 5613708 o 340 2873599.