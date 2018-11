Happy Black Friday: shopping scontato, musica, cibo e divertimento a Mestre

Shopping con sconti particolari in occasione del "venerdì nero". Appuntamento con Happy Black Friday il prossimo 23 novembre 2018 nel centro storico di Mestre. Un evento all'insegna di tanto shopping, divertimento, musica e stand.

Le vie coinvolte

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin, via Capuccina e piazzale Leonardo da Vinci e molte altre vie.

Programma