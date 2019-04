Happy Friday, speciale primavera: shopping conveniente, musica e street food a Mestre

Torna in centro storico a Mestre Happy Friday Speciale Primavera: l'appuntamento è per il 12 aprile 2019, con shopping a prezzi vantaggiosi, spettacoli, musica ed intrattenimento. Oltre a street food.

Le vie interessate

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie…

Appuntamenti

PIAZZA FERRETTO (due spettacoli: ore 17 ed ore 18,30)

ARTIME QUARTET spazia, con classica formazione del quartetto d’archi, dal barocco al pop-rock fondendo la personalità musicale jazz e pop della cantante Giorgia Vianello, proponendo ‘900 Emozioni d’Autore. La proposta concertistica prevede un alternarsi di brani che hanno segnato la storia della musica popular italiana in una veste tutta nuova ed elegante: due violini, viola, violoncello e voce per omaggiare “la nostra” musica d’autore. La formazione, tutta al femminile, vi porterà a percorrere un viaggio emozionale, accompagnandovi laddove testo e musica hanno dato vita a vere e proprie poesie musicali



VIA MESTRINA

AL MACACO musica dal vivo con David Voice 88

BAR GALLO NERO musica dal vivo con il Complesso ALTERGO



VIA PALAZZO

Mercato dei portici

VIA VERDI

eventi proposti da Via Verdi Viva



PIAZZETTA COIN

Mercatino Tutto in Piazza presenta “L’orto in piazza”. La manifestazione proseguirà anche sabato 13 e domenica 14.