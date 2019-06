Happy Friday, torna l'appuntamento in centro all'insegna di shopping, cibo e musica

Le vie del centro di Mestre accolgono e presentano Home Venice festival che si terrà dal 12 al 14 luglio 2019 al parco San Giuliano. Sarà possibile scoprire la grande musica di Home Venice Festival sul palco di Piazza Ferretto e nelle vie limitrofe. La manifestazione sarà accompagnata da iniziative promozionali dedicate.

Dove

L'evento “Happy Friday" del 21 giugno interesserà a Mestre: Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie.

Eventi