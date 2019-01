Happy Friday pre-saldi a Mestre con promozioni nei negozi

Un venerdì all'insegna del divertimento e dello shopping. Il 4 gennaio, nel centro di Mestre, appuntamento con “Happy Friday Aspettando i saldi...”. L'evento "diffuso" si svolge tra via Mestrina, via Palazzo, via Rosa, piazza Ferretto, via Ca’ Savorgnan, via Paolo Sarpi, via Caneve, via Torre Belfredo, calle Del Sale, corte e calle Legrenzi, via Cappuccina e molte altre. In via Rosa, San Girolamo e Pio X gli esercizi commerciali resteranno aperti fino alle 20.30 e applicheranno promozioni particolari. Sconti speciali anche in alcuni negozi di via Olivi.

La festa continuerà sabato 5 e domenica 6 gennaio con l'Epifania e i Mercatini di Natale aperti dalle 10 alle 20.30.

Se si raggiunge il centro di Mestre in auto, la sosta nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre è gratuita. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.

Le promozioni negli esercizi aderenti:

- via Rosa: apertura serale fino alle 20.30 dei negozi "Name Store" e "Pane e Miele", che applicheranno uno sconto del 20%

- via S. Girolamo e via Pio X: apertura serale fino alle 20.30 e sconti particolari su tutte le nuove collezioni di occhiali da sole

- via Olivi: sconto del 20% da Artusi Giocattoli su tutti i prodotti ad eccezione della ditta di monopattini Micro