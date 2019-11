A Mestre l'Happy Friday speciale “Black Friday”

Venerdì 29 novembre l’appuntamento con “Happy Friday, vivi lo shopping a Mestre” sarà ancora più ricco di promozioni, offerte, spettacoli e musica con la speciale edizione dedicata al “Black Friday”, a partire dalle ore 15. Coinvolti come sempre negozi e pubblici esercizi in tante vie del centro città, che proporranno speciali promozioni per l’acquisto dei loro prodotti e occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli, con musica, piccoli concerti e dj set nell’ambito della manifestazione “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.

Mercato dei Portici

Inoltre in via Palazzo, da venerdì a domenica 1 dicembre, ci sarà anche il “Mercato dei Portici” e nella Sala espositiva dell'ex Provvederia aprirà i battenti la mostra “Diamo un volto alla copertina” del gruppo Missioni Terzo Mondo, che rimarrà aperta fino all’8 dicembre.

Per chi vorrà raggiungere il centro di Mestre in auto la sosta nei piazzali e negli stalli strisce blu sarà gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell’Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all’iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no gpl aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita. Informazioni e dettagli su www.actv.it e www.avmspa.it