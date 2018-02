Happy Friday... di Carnevale: shopping e Carnival Street Show animeranno il centro

Nuova occasione per lo shopping e l’intrattenimento. Si rinnova venerdì 9 febbraio 2018 l’appuntamento con Happy Friday speciale Carnevale. Grande attesa per gli spettacoli del Mestre Carnival Street Show che dalle 15.30 alle 19.30 animeranno le vie del centro di Mestre.

Le zone interessate

L’evento Happy Friday Mestre interesserà: Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie…

"Rivitalizzare il centro cittadino"

"Grazie alla collaborazione di tanti commercianti e delle associazioni cittadine - commenta l’assessore al Turismo Paola Mar - stiamo rivitalizzando il centro di Mestre. Dopo il successo degli spettacoli del carnevale dello scorso fine settimana, ci prepariamo a un altro week end ricco di appuntamenti che inizierà, proprio venerdì con l’Happy Friday. Si tratta di un evento importante allo sviluppo della zona pedonale ed alle sue attività commerciali, che crea un’occasione per gli esercenti di promuovere le proprie botteghe e alle associazioni cittadine di presentare le proprie attività, coinvolgendo tanti grandi e piccoli. Un vero e proprio segno tangibile dell’interesse dell’Amministrazione comunale a stimolare una nuova cultura del commercio e la valorizzazione delle realtà aggregative della città".