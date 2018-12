Happy Friday di Natale a Mestre: mercatini, animazione e shopping che conviene

Sarà un Happy Friday natalizio ad animare le vie del centro di Mestre domani, venerdì 14 dicembre 2018, con mercatini, musica, shopping e animazione nell'ambito della rassegna “Le Città in Festa”. Il programma di “Happy Friday Christmas Edition” infatti è ricco di proposte rivolte ad adulti e bambini.

Programma

Dalle ore 10 alle 20, in via Palazzo, ci sarà il Mercato dei Portici Christmas Stars Edition. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, tra Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, andrà in scena lo spettacolo itinerante “Ufficio postale mobile” a cura di Barbamoccolo Animazione, con due spediti folletti postini che andranno in giro a far scrivere e custodiranno gelosamente la corrispondenza destinata all'ufficio di Babbo Natale.

Babbo Natale

Sempre in Piazza Ferretto poi, dalle ore 16.30 alle 18.30, animazione per bambini con Babbo Natale e il suo fidato Elfo e, a seguire, dalle ore 17.30 alle 19, il concerto “Natale in Blu e Bordò” di BluBordò. In via Caneve invece intrattenimento all'interno delle singole attività durante il pomeriggio e apertura serale. Infine in Calle Corte Legrenzi, all’interno dello Spazio di Calle Corte Legrenzi, dalle ore 16 attività di Natale con “Le Bibi”, un laboratorio creativo di donne provenienti da ambiti e paesi diversi (Messico, Francia, Italia) con una grande passione per il travestimento e la messinscena di feste a tema.

Parcheggi gratuiti

Per coloro che intendessero raggiungere il centro di Mestre in auto è prevista la possibilità di parcheggiare gratuitamente nei piazzali e negli stalli strisce blu. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.