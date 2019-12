Happy Friday di Natale in centro a Mestre: shopping, spettacoli e silent party

Torna venerdì 13 dicembre 2019 il consueto appuntamento con "Happy Friday", questa volta nella speciale Christmas edition. A partire dalle ore 15 spazio allo shopping con promozioni e offerte nei negozi del centro. Non mancheranno inoltre spettacoli, musica e occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli nell’ambito della manifestazione “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.

Gli appuntamenti

Dalle ore 16.30 alle 18.30 in Piazza Ferretto, via Poerio, Largo Divisione Julia, via Mestrina e via Palazzo appuntamento con “Magic star”, dove un elegante mago dal vistoso costume si esibirà in giochi di prestigio. Nelle stesse vie, a partire dalle 16.30, concerto itinerante della Banda Vittoria, mentre alle 17, sul palco di Piazza Ferretto concerto musicale di Eleonora Quinci ed esibizione con corpo di ballo.

Silent party

Alle 19, sempre in Piazza Ferretto, uno speciale Silent party. Tre dj suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco musiche di vario genere, dalla trap di Sfera Ebbasta alla dance degli Eiffel 65 fino agli ultimi dischi di Martin Garrix; all'ingresso sarà consegnata una cuffia wireless e si potrà scegliere quale ascoltare con un semplice click. Le cuffie si coloreranno di verde, rosso o blu a seconda del canale che si sta ascoltando, creando un'atmosfera affascinante. Parte del ricavato di questo evento sarà devoluto per sostenere Venezia e i suoi residenti dopo l'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso.

Parcheggi

Per chi vorrà raggiungere il centro di Mestre in auto la sosta nei piazzali e negli stalli strisce blu sarà gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell’Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all’iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no gpl aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita. Informazioni e dettagli su www.actv.it e www.avmspa.it.