Venerdì l'Happy Friday "aspettando i saldi": concerti, laboratori e negozi aperti fino a sera

Venerdì 5 gennaio torna l’appuntamento con “Happy Friday” a Mestre, il primo del 2018. Un venerdì speciale, aspettando i saldi invernali tra mercatini e musica, all'insegna dello shopping. Per l’occasione, negozi ed esercizi commerciali in piazza Ferretto e lungo tutte le vie limitrofe rimarranno aperti fino alle 22. Nei negozi aderenti all’iniziativa sarà inoltre possibile ritirare un coupon che consente di parcheggiare gratuitamente la prima ora nei parcheggi Costa e Candiani.

Alle 17, in piazza Ferretto, si esibiranno "Gli Stellari & Kings of Swing”, una brass band Funky/Jazz che alterna i suoi brani energetici al meglio della musica swing cantata da GB Comiati. Sempre alle 17, in Calle Legrenzi, nello Spazio Tarte Tatin, si terrà un workshop per bambini per la realizzazione di stelle di carta e origami e alle 18.30, nello Spazio Art+LAB, artisti all’opera. Nello Spazio Venezia Industriale, in Calle Legrenzi 26, alle 21, presentazione del libro “Porto Marghera 100 anni di storie 1917-2017”, Helvetia editrice.