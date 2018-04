Happy Friday in centro a Mestre, non solo shopping: street food, mercatini e concerti

Le strade del centro di Mestre saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti. Torna venerdì 13 aprile 2018 l'Happy Friday nel cuore pulsante della città, tra shopping, musica ed intrattenimento.

Le vie interessate

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin

Street Food e mercatino

Dalle 18 alle 2 in Piazza Ferretto concerto "80vogliadiprimavera" degli Spazio Zero Band, musica degli anni 80. Spazio anche al Mercato dei Portici, allo street food in Piazzetta Pellicani e in via Palazzo e "Spiedo" in via Ca' Savorgnan.