Happy Friday in saòr: shopping, musica, cibo e cultura in centro storico a Mestre

L’appuntamento con lo shopping e l’intrattenimento di “Happy Friday”, nelle vie e nei negozi del centro di Mestre, torna venerdì pomeriggio con una speciale edizione dedicata a "Saór Sapori e Saperi veneziani in piazza", il primo festival cittadino dedicato al patrimonio gastronomico locale che si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 e coinvolgerà l’intero territorio comunale con 50 eventi diffusi tra la Città antica e la terraferma, con conferenze a tema, spettacoli, visite guidate, laboratori per bambini.

Il programma

Come sempre l'edizione speciale di Happy Friday sarà animata da musica, shopping e offerte promozionali dedicate, ma anche giochi per bambini, mostre e cultura. Si inizia alle 18 con "Happy Friday in Saór", l'happy hour con un gusto insolito e originale, in collaborazione con i ristoratori e i bar di Mestre aderenti.

L'iniziativa prevede inoltre:

in via Mestrina e in via Ca' Savorgnan: musica e saldi in anteprima

in Galleria Aldighieri: musica e attività di vendita hobbisti (oggettistica d’epoca e dischi in vinile)

in via San Girolamo: mercatino "Tutto in Piazza", degustazioni gratuite dei prodotti in SAÓR (dalle 18 alle 21)

negli spazi aperti di Calle Corte Legrenzi dalle ore 17 degustazione di SAÓR a seguire musica dal vivo con Frank Jam Trio. Sabato 28 dalle ore 17 degustazione di SAÓR a seguire musica dal vivo con Frank Jam Trio

Piazzetta Leonardo da Vinci: musica e animazione

in via Olivi: dalle 16 parco giochi per "Venezia città dei bambini" aperto anche sabato 28

al Teatro Toniolo: premiazione Premio Mestre di Pittura 2019. L’edizione 2019 del Premio prevede una speciale cerimonia di premiazione in programma alle ore 20

Al Centro Culturale Candiani: Esposizione d'arte

Parcheggi

Se si raggiunge il centro di Mestre in auto si può parcheggiare nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre e la sosta è gratuita. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica). Inoltre, tramite i tagliandi distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no Gpl aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.