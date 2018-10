Happy Halloween: teschi, zucche, dj set, negozi aperti in centro a Mestre. E non solo

“Dolcetto o scherzetto”? Torna mercoledì 31 ottobre 2018, dalle 15 alle 23, “Happy Halloween”, l'appuntamento promosso dal Comune di Venezia nell'ambito del calendario di “Happy Friday - Goditi Mestre by night” che propone un ricco e variegato programma di iniziative nel centro di Mestre, realizzate con la collaborazione di numerose associazioni.

Piazza Ferretto

In Piazza Ferretto, Calle Legrenzi e via Palazzo, dalle 16.30 alle 18.30, ci sarà animazione per bambini con teschi, spaventapasseri, trampoli, fantasmi, bolle di sapone e laboratori. Dalle 17.30 alle 19.30 la Banda Vittoria eseguirà un itinerario musicale di ispirazione gotica che prevede nelle soste l'esecuzione di brani celebri tratti da film come Harry Potter, Ghostbuster, Thriller, Danse Macabre. Oltre al classico repertorio di brani d'intrattenimento leggero e jazzistico, con partenza da Piazza Ferretto, dopo aver attraversato via Verdi, piazzetta Cesare Battisti, Piazza Candiani, Piazzetta Pellicani, via Caneve, concerto finale in Piazzale Candiani. In Galleria Barcella ci sarà “Scegli lo sconto”: i negozi rimarranno aperti fino alle 20.30 e verranno offerti dolcetti ai bambini.

Piazzetta Coin

In Piazzetta Coin ci sarà “Tutto in Piazza”: dalle 16 alle 22 mostra di zucche, scherzetti con dolcetti in regalo ai bambini, in collaborazione con gli artisti di strada. Dalle 18.30 alle 22 musica con dj set. Giovedì 1 novembre, dalle ore 9 alle 21, Festa delle castagne, con mostra e vendita di prodotti autunnali. Dalle 15 alle 18 spettacolo di bolle di sapone organizzato da artisti di strada. In Piazzetta Manin si potrà trovare il “Trucca bimbi speciale Halloween”, mostruose trasformazioni per bimbi, giochi a tema horror e baby dance dei fantasmi, concorso la smorfia più spaventosa.

Villaggio Laguna

Inoltre le mamme del Villaggio Laguna e Campalto, dalle 16.30, aspettano tutti per una mostruosa festa di Halloween: i bambini, accompagnati dai genitori o familiari, dal parcheggio di via Marchesi, attraverseranno il parco che collega via Orlanda con via Sabbadino in un percorso ricco di paurose sorprese fino al parco di Villaggio Laguna (vicino alla Scuola Don Milani). Dalle ore 17 circa, spaventose streghe consegneranno dolcetti e caramelle a tutti.

Parco Catene

Nell'ambito delle iniziative per far vivere il parco Catene invece, sempre mercoledì 31 ottobre, dalle 17 alle 22, ci sarà la Festa di Halloween con spettacoli di animazione per i più piccoli, truccatori per grandi e piccini, musica, giocolieri, acrobati e spettacoli di magia, lo spettacolo di luci di Raoul e in omaggio a tutti i bambini zucchero filato e braccialetti luminosi. Giovedì 1 novembre, dalle ore 15 alle 20, un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie con caccia al tesoro, musica e animazioni per bambini, truccabimbi, cartomanti e numerologia, spettacoli di giocoleria.

Soste gratuite

Nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre la sosta sarà gratuita. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.