Happy Halloween: shopping, eventi e musica in centro a Mestre

Giovedì 31 ottobre 2019 per le vie del centro di Mestre sarà Happy Halloween, una giornata dedicata ai festeggiamenti, alla musica e allo shopping. Ecco il programma degli appuntamenti per i più piccoli e non solo.

Le iniziative

TRUCCABIMBI in PIAZZA FERRETTO - Trucco a tema "pirata" con riferimenti al film "Pirati dei Caraibi". Tra i travestimenti più in voga di Halloween non può di certo mancare quello da pirata: nella lussureggiante isola di Tortuga due piratesse condivideranno con i più piccoli un tesoro fatto di trucchi e glitter sfavillanti.

LABORATORIO in PIAZZA FERRETTO - Direttamente dal film "Hotel Transilvanya" Mummia, Vampirina e Licantropo faranno realizzare dei mostruosi sacchettini, che poi andranno riempiti di dolcetti. Soltanto i bambini più coraggiosi potranno riempire la pancia dei sacchetti-mostriciattoli con caramelle donate da passanti e commercianti.

BANDA VITTORIA - musica dal vivo itinerante per il centro

BANDA VIVALDI - musica dal vivo, itinerarte per il centro

FAMIGLIA ADDAMS - itinerante per il centro. Come dimenticare il castello stregato più pazzo del mondo? Ed ecco arrivare le star indiscusse del terrore: la Famiglia Addams! Mentre Gomez e Morticia si esibiranno in romanticissimi pezzi di tango, lo Zio Fester presenterà le gag che l'hanno reso celebre come la lampadina che si accende nella sua bocca ... e poi, ovviamente, si potrà fare conoscenza con Mano!

KING KONG - itinerante per il centro. Dalle profondità della Jungla al centro di Mestre: il fenomenale King Kong, gorilla gigante dal cuore gentile, interpretato da un trampoliere jumper, arriverà accompagnato da una guida locale, pronto a stupire i passanti con la sua grande mole e la sua abilità nei salti!

JACK SKELETON - itinerante per il centro. Nightmare before Christmas?!? Jack Skeleton, il Re delle Zucche della città di Halloween camminerà tra di noi incantandoci con i suoi movimenti impossibili e con le sue sfere di cristallo, che si materializzeranno tra le sue mani come per magia.

GALLERIA BARCELLA - Oltre alle caramelle per bambini, è in programma un'iniziativa social. Il cliente attraverso facebook può decidere un prodotto/categoria di prodotti con uno sconto del 20%. Perchè "Ad Halloween, in Galleria, lo sconto lo decidi tu!"

VIA PAOLO SARPI - Macaco Vino &Cicchetti propone un concerto del gruppo Soul Jam

GALLERIA PLACIDO ALDIGHIERI - Shop Ramosalso Couture Home Design: apertura straordinaria fino alle 22 e allestimento a tema

VIA CAPPUCCINA E PIAZZALE LEONARDO DA VINCI - Presso L'Arte dei Decori dalle 17 un laboratorio dimostrativo per la creazione di una maschera in cartapesta.

VIA MESTRINA - Spaccio 5 in occasione della festa di Halloween proporrà alla clientela sconti fino al 20%

Le vie e piazze interessate

L'evento “Happy Halloween" del 31 ottobre 2019 interesserà a Mestre: Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie…